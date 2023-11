Em clássico, Fla e Flu empatam neste sábado (11) no Maracanã

Flamengo e Fluminense ficaram no 1 a 1, neste sábado, no Maracanã, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro chegou a sair na frente com Arrascaeta no primeiro tempo, mas sentiu o fator físico e cedeu o empate no segundo tempo após as mexidas de Fernando Diniz, que fizeram efeito e colocaram o Tricolor na partida. Yony González fez para o Tricolor. No fim, Gabigol e Nino foram expulsos por confusão.

A partida começou com o Flamengo tendo maior ímpeto. Tinha maior posse de bola e mesmo sem levar grande perigo para a defesa do Fluminense, conseguia assustar de vez em quando. As duas primeiras oportunidades do Rubro-Negro saíram dos pés de Cebolinha, que chegou a acertar a trave, e Gerson, que perdeu a grande chance do primeiro tempo. Dentro da área, livre de marcação, o camisa 20 chutou fraco é apenas recuou para Fábio.

Com maior volume, o Flamengo passou a ocupar cada vez mais o campo de defesa do Fluminense. Até que nos acréscimos da primeira etapa, aos 47 minutos, Pulgar tocou de primeira para Arrascaeta, autor do primeiro gol do jogo. O uruguaio girou, deu um corte seco em Nino, invadiu a área e bateu de canhota cruzado para abrir o placar. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo da rede do Maracanã.

MEXIDAS DE DINIZ COLOCAM O FLU NO JOGO

O Fluminense voltou do intervalo com três mexidas: Diogo Barbosa, Lima e Yoni González nas vagas de Marcelo, Marlon e Keno, respectivamente. As mudanças surtiram efeito imediatamente e o time de Tite não conseguia reagir. Recuou e ficou 15 minutos assistindo o Tricolor jogar. O fator físico, principalmente, fez o Fla abdicar do jogo.

A pressão foi intensa e o Flamengo não aguentou. Aos 17 minutos, Árias recebeu lançamento pela direita, tocou de primeira de cabeça e achou Yoni González dentro da área. O atacante trombou com a defesa rubro-negra e conseguiu empurrar a bola pro fundo do gol para deixar tudo igual no Maracanã.

A partir disso, Tite tentou oxigenar o time com as entradas de Bruno Henrique, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gabigol e Everton Ribeiro. O Fla, no entanto, não deu sinais de reação e, inclusive, nem chegou a ameaçar Fábio, assim como durante todo o segundo tempo. Apenas um chute de Gerson, na reta final do jogo e mais nada. Com isso, o placar se manteve o mesmo no Maracanã: Flamengo 1×1 Fluminense.

AGENDA

Agora, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (23), contra o Red Bull Bragantino, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O Fluminense, por sua vez, recebe o São Paulo, na quarta, no mesmo horário e no mesmo local. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.