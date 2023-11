Em almoço reservado, Gladson recebe Nicolau e Gonzaga para alinhamento de ações

Tendo como prato principal o alinhamento das ações entre executivo e legislativo, o governador Gladson Cameli recebeu em sua residência, para um almoço reservado, no início da tarde desta quarta-feira, 22, em Rio Branco, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Junior e o presidente Luiz Gonzaga.

Os deputados foram convidados pelo governador para um encontro fora da agenda oficial, justamente para que o momento não ganhasse tom de reunião.

Segundo Nicolau Junior, foram tratados vários assuntos com o chefe do executivo, a quem agradeceu pelo convite e pela forma respeitosa com que sempre tratou o legislativo.

O primeiro secretário disse ainda que a gestão de Cameli vai continuar recebendo total apoio na Casa de Leis e aproveitou o momento para destacar ações positivas da gestão em todas as regionais do Acre, citando como exemplo a entrega das 38 viaturas efetuadas ontem pelo governador.