Em 2023, Projeto Educação para Prevenção chega a 75% das escolas estaduais

Em um marco para a conscientização e promoção da saúde sexual, o Projeto Educação para a Prevenção (PEP) da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) encerrou seu ciclo anual de atividades, registrando impacto significativo em todo o estado do Acre.

Executado há oito anos, em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), Programa Saúde na Escola e Ministério Público do Acre (MPAC), o projeto alcançou, em 2023, mais de 75% da rede estadual de ensino, incluindo todas as redes municipais das 22 cidades acreanas.

Com mais de 4.100 atendimentos diretos, o PEP se destaca como uma iniciativa participativa que visa construir uma sociedade melhor e fortalecer a convivência entre as famílias. O público-alvo, composto por alunos, professores e coordenadores do ensino fundamental e médio, além de profissionais da saúde, participou ativamente de oficinas abordando temas cruciais para a formação integral dos jovens.

O ciclo de oficinas contemplou uma variedade de temas, desde as complexidades da adolescência até a promoção da saúde sexual responsável. Entre os assuntos abordados, destacam-se a sexualidade humana, mudanças biopsicossociais na adolescência, métodos contraceptivos, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada, maternidade, paternidade, e as consequências biológicas e psicossociais associadas.

Cada profissional da Educação e da Saúde envolvido no projeto foi contemplado com o Kit do Educador, um conjunto de materiais pedagógicos elaborado com o propósito de tornar os participantes, multiplicadores do PEP, capacitando-os a aplicar suas aprendizagens nas escolas e unidades de saúde, o que ampliou significativamente o alcance do projeto.

Em Rio Branco, uma das unidades escolares alcançadas pelo PEP foi a Escola Sebastião Pedrosa. Ali cerca de 125 estudantes da 2ª série do ensino médio assistiram às palestras. Para o coordenador de ensino da instituição, Marcos Sousa, atividades como essa contribuem para a formação integral dos estudantes. “Essas ações de promoção, prevenção e atenção à saúde contribuem para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento dos jovens da rede pública de ensino”, destaca.

O projeto também desempenhou um papel crucial na conscientização e prevenção da violência sexual, proporcionando orientações sobre cuidados e estratégias preventivas. Além disso, foram discutidos temas relacionados ao planejamento de vida, visando preparar crianças e adolescentes para tomarem decisões informadas e construírem projetos de vida saudáveis.

A coordenadora do projeto, Alyne Brandão, celebra a conquista de alcançar todo o estado do Acre, envolvendo não apenas a rede estadual de ensino, mas também as redes municipais em todos os municípios. “Nós alcançamos principalmente as mulheres jovens, por meio da prevenção da gravidez não planejada na adolescência e prevenção ao abuso e violência sexual de crianças e adolescentes.

A iniciativa não se limitou às salas de aula, alcançando também a rede de saúde nos municípios, reforçando seu impacto abrangente na comunidade. Localizada a 556 km da capital acreana, Marechal Thaumaturgo destaca-se como uma das cidades onde a população se engajou vigorosamente nas iniciativas do projeto.

O coordenador geral do Núcleo de Representação da Educação do Estado no município, Assis Bezerra, relata a participação ativa da comunidade, alcançando aproximadamente 280 pessoas, entre estudantes e moradores locais. “Projetos assim educam e melhoram a convivência em sociedade. Se todos recebessem essa educação, o mundo seria um lugar melhor”, ressalta.