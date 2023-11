Secretaria de Educação nega assaltos recorrentes na frente de escola: “clima é de tranquilidade”

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) emitiu uma nota de esclarecimento na tarde desta segunda-feira, 13, após a notícia de que alunos e servidores estariam sendo alvos de assaltos recorrentes na frente da escola Madre Hildebranda da Pra, localizada no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco.

A secretaria garante que a escola não foi invadida por bandidos. “Em nenhum momento houve qualquer tipo de invasão e que o clima na escola entre os alunos, professores e servidores é da mais alta tranquilidade”, diz a nota.

O diretor da escola, professor Ricardo Oliveira, explica que a escola, mesmo estando em um bairro vulnerável, nunca sofreu qualquer tipo de tentativa de invasão. “A Secretaria de Educação adota todos os meios necessários para garantir a segurança da comunidade escolar”, assina Aberson Carvalho, secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE).