Educação de trânsito já alcançou mais de 144 mil pessoas no estado do Acre em 2023

“Vermelho é para parar, amarelo é para prestar atenção e verde é para ir”, foi o que aprendeu o pequeno Yoseph de Oliveira, estudante do 1º ano da Escola Francisco Augusto Bacurau, com os orientadores de trânsito do Detran, sobre o funcionamento dos semáforos.

Chegando em quase todos os municípios do estado, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) alcançou, de janeiro a setembro deste ano, 144.722 mil pessoas com ações educativas para o trânsito.

Os dados foram divulgados pela Coordenadoria de Educação de Trânsito do órgão e representam o compromisso da instituição em levar a educação para o trânsito à população.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a educação para o trânsito é direito de todos e dever prioritário dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito e deve ser inserida desde as séries iniciais dos estudantes.

Segundo a presidente do Detran, Taynara Martins, promover educação para o trânsito é uma das principais bandeiras da atual gestão. “A nossa intenção é levar a mensagem educativa para um trânsito mais seguro ao máximo de pessoas possível para, assim, reduzir os sinistros de trânsito e salvar vidas”, destacou.

Educação Criativa

Para chamar a atenção da sociedade, o Detran educa de diversas formas, revelando a criatividade da equipe por meio das apresentações teatrais, paródias, palestras em empresas, ações em escolas, abordagens nos semáforos, atividades festivas, dentre outras.

Um trabalho que chamou muito a atenção durante a Expoacre e Expoacre Juruá foi a do simulador de capotamento, um veículo protótipo que simula uma situação de capotamento e que enfatizou a importância do uso do cinto de segurança para todos os passageiros do veículo.

Outro fator preponderante para o alcance dessas pessoas, foi o de intensificar as ações durante o calendário nacional de campanhas educativas, como o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito, em todo o estado.

Detran nas escolas

Seja na rede pública ou privada de ensino, onde a equipe de educação de trânsito do Detran é chamada, ela chega. Para a presidente da autarquia a educação para o trânsito deve ser inserida desde as séries iniciais. “Acreditamos que, se desde cedo a criança recebe a instrução correta, ela será um adulto com atitudes conscientes”, declarou.

De janeiro a setembro de 2023, o Detran esteve presente em 101 escolas, com palestras, peças educativas, dentre outras ações, impactando positivamente milhares de alunos.

Trabalho em conjunto

A coordenadora de Educação de Trânsito do Detran/AC, Cléia Machado, afirma que o sucesso do trabalho se dá pela união dos órgãos públicos ligados ao trânsito, além do esforço das unidades da instituição no interior do estado, as chamadas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). “Só foi possível chegar em muitos lugares com a mensagem de paz no trânsito com a união e a ajuda de muitos parceiros”, destacou Machado.

A coordenadora também ressaltou que os servidores do Detran contribuem com o trabalho por meio do compartilhamento das campanhas digitais. “Os servidores colaboram replicando as campanhas educativas desenvolvidas pelo órgão nas redes sociais e isso ajuda muito a conscientizar o máximo de pessoas possível”, destacou.

Resultados positivos

Segundo dados da Coordenadoria de Engenharia de Trânsito do Detran/AC, de janeiro a setembro deste ano, houve uma redução de 1,4% nas mortes no trânsito nas vias estaduais do Acre.

“Estamos trabalhando todos os dias incansavelmente para que vidas sejam resguardadas no trânsito”, concluiu Taynara Martins, presidente do Detran.