“É unindo forças que se fortalece uma aliança “, diz Nicolau ao reiterar apoio a Alisson Bestene

Deputado estadual mais votado nas últimas eleições, o primeiro secretário da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior( PP), ratificou irrestrito apoio a pré candidatura de Alisson Bestene à prefeitura de Rio Branco e reiterou que será um cabo eleitoral do progressistas.

Nicolau recebeu no gabinete no início da tarde , na ALEAC, Álisson e o chefe de gabinete da vice governadora, Renan Biths, para mostrar que não existe, em curso, nenhuma conversa que não seja a aliança em torno do projeto da eleição de Alisson.

“É unindo forças que se fortalece uma aliança. Política se faz a muitas mãos, prestigiando os aliados e fortalecendo a unidade entre todos. O Alisson tem meu total apoio e tudo que o partido definir, vamos abraçar”, garantiu ele.

Nicolau fez questão da presença do chefe de gabinete da vice governadora no encontro para mostrar que não existe nenhum tipo ruído na relação entre ele e Mailza Assis. Pelo contrário. Na próxima sexta feira, o primeiro secretário será recebido pela vice governadora, em uma agenda institucional.