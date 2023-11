Dublê de “Pantera Negra” morre em acidente de carro com três de seus cinco filhos

O dublê Taraja Ramsess, de 41 anos, morreu na noite de Halloween, 31 de outubro, após um acidente de carro. O ator era conhecido pelos seus trabalhos nos filmes “Pantera Negra” e também em “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato”.

A mãe do profissional confirmou a notícia por meio de sua conta do Instagram. O acidente também resultou na morte de três dos cinco filhos do dublê: Sundari, de 13 anos, Kisasi, de 10 anos, e Fujibo, com apenas oito meses.

“Todos que o conheciam sabiam quão especial ele era. Taraja tinha uma capacidade profunda de amar, e amava os seus filhos mais do que tudo. Ele também amava artes marciais, motocicletas e tudo relacionado ao fazer cinema. Ele tinha um senso de humor afiado, mas também podia ser tão doce quanto alguém pode ser”, escreveu Akili Ramsess.

“Oh, Deus! Não posso acreditar que eles se foram! Estamos de luto e continuamos a rezar pela recuperação dos meus netos. Obrigado a tantos que já entraram em contato com palavras e orações carinhosas”, lamentou a mãe.

O acidente ocorreu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Taraja estava dirigindo seu veículo com seus cinco filhos a bordo, quando colidiu com um trailer, conforme reportado pela “WSB-TV News”.

Em 2015, Taraja Ramsess fez sua estreia como dublê nos episódios da série “Constantine”, após vários anos trabalhando nos departamentos de arte e como operador de câmera em outras produções de Hollywood.

A partir desse marco, ele continuou realizando cenas de ação em diferentes séries, incluindo participações em “MacGyver” (2016), “24 Horas: O Legado” (2017) e “The Gifted” (2017).