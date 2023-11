Colisão entre automóveis deixa dois mortos e quatro feridos na BR-317

Por Davi Sahid

Uma colisão entre um veículo Fiat Uno e uma caminhonete de cor prata, tirou a vida do casal identificado como Cirilo J. M. Campelo e Maria Antônia Cavalcante da Silva e deixou quatro pessoas identificadas como Raimundo Ferreira de Lima, de 42 anos, Marineide Antônia da Silva Lima, de 46 anos, William Walacy Airan de Lima, 18 anos e Taynara de Lima Firmino, de 18 anos, feridas na tarde desta segunda-feira, 13, próximo a Alcobrás, na BR-317, em Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o motorista da caminhonete, Raimundo e os passageiros Marineide, William e Taynara trafegavam no sentido Rio Branco-Xapuri, quando inesperadamente o motorista do veículo Fiat Uno que trafegava no sentido Xapuri-Rio Branco, tentou fazer uma conversão a esquerda para entrar no ramal da Alcoobrás colidiu de frente com a caminhonete. Com o impacto o casal foi arremessado para fora do veículo e caíram no asfalto mortos, e em seguida o carro Fiat Uno incêndiou e ficou totalmente destruído pelo fogo.

O motorista da caminhonete Raimundo sofreu uma fratura exposta na face. Já Marineide bateu o abdômen e ficou sentido fortes dores. William sofreu uma fratura no ombro e Taynara queixou-se de dor na lombar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e duas ambulâncias básicas e uma de suporte avançado foram encaminhadas. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam às vítimas do acidente ao Pronto-Socorro de Rio Branco, todas em estado de saúde estáveis. Nada pode ser feito por Cirilo e Maria Antônia que trafegavam no Fiat Uno, pois já se encontravam mortos.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. A BR-317 ficou totalmente interrompida causando um grande engarrafamento. Após o término, os corpos de Cirilo e Maria Antônia foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos.

Os veículos foram removidos por um guincho e a BR-317 foi liberada.