Detran Escola auxilia quem precisa ser alfabetizado para obter ou renovar a CNH

Para quem precisou trocar o estudo pelo trabalho ainda na infância, o sonho de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fica bem mais distante. É que para ser aprovado nos testes psicológico e teórico, que fazem parte do processo de habilitação, não é preciso apenas saber ler, mas também interpretar as questões.

Foi essa realidade que impediu o auxiliar de serviços gerais Mário César de França de passar no teste teórico para obtenção da CNH. Com apenas oito anos, ele precisou lutar pelo sustento da família, necessidade que o fez largar os estudos.

“Em 2006 vim morar na cidade e iniciei o processo de habilitação, fiz a prova 11 vezes e não passei, por isso abandonei o processo. Mas esse ano um amigo me falou sobre a escola do Detran e eu vim pra cá, estou aprendendo muito e não vou sair até conseguir passar”, afirma Mário César.

A CNH para Mário significa conforto e dignidade, já que atualmente ele pedala mais de 15 quilômetros para ir e voltar do trabalho. Sem tempo para estudar, o auxiliar de serviços gerais aproveita o horário de almoço e se desloca, de bicicleta, do centro de Rio Branco até a Unidade de Parqueamento do Detran, na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Vila Ivonete.

“Estudo por uma hora e na volta compro minha marmita, almoço rapidinho para voltar a trabalhar. É difícil, mas não vou desistir até conseguir tirar minha habilitação”, enfatiza Mário César.

Renovação de esperanças

Desde 2011 o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) auxilia, por meio do Detran Escola, candidatos com dificuldades no processo de obtenção de CNH, que não conseguem aprovação no teste teórico, com aulas que vão desde alfabetização até a compreensão das questões e manuseio do computador, já que a avaliação é realizada de forma online.

De acordo com a instrutora, Adriana da Costa Silva, a proposta do Detran Escola é proporcionar oportunidade para que esses candidatos aprendam a ler e escrever, não só concluindo o processo de habilitação ou renovação, mas para que se tornem capazes de se comunicar por meio da leitura e da escrita.

Alegria da conquista

Após 19 tentativas, a dona de casa Maria Nilce Pinheiro finalmente foi aprovada no teste teórico, procurou um Centro de Formação de Condutores (CFC), concluiu aulas práticas e conseguiu finalizar o processo de habilitação.

“Comecei o processo em 2022 e fiz várias vezes o teste, mas não consegui passar. Vim para a escola do Detran por indicação de uma amiga e aqui a professora me incentivou, me auxiliou na compreensão das questões e, finalmente, consegui passar. Foi muita dificuldade, mas estou aqui feliz”, comemora Maria Nilse.

As aulas do projeto Detran Escola são agendadas conforme disponibilidade do aluno, de segunda a sexta-feira, das 7 às 14 horas. Os interessados devem procurar a Coordenadoria de Educação, na Unidade de Parqueamento, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, na capital.