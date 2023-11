Detran anuncia mudanças no serviço de vistoria veicular

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) anunciou novos procedimentos para realização de vistoria veicular. A partir da próxima quarta-feira, 22, o serviço passa a ser executado por empresa credenciada nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) anunciou novos procedimentos para realização de vistoria veicular. A partir da próxima quarta-feira, 22, o serviço passa a ser executado por empresa credenciada nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A medida é parte do processo de descentralização de serviços, que está em fase de execução pelo órgão estadual em todas as cidades onde o Detran possui representação. As regras para credenciamento de empresa jurídica para o exercício da atividade constam na portaria nº 1.397, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) em setembro.

“A maioria dos Detrans de todo o país já credenciou empresas para realizar as vistorias. A implantação de mais este serviço é um avanço, pois o cidadão vai dispor de mais comodidade para realizar o procedimento. Todo o processo foi normatizado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e a empresa cumpriu os requisitos exigidos pelo Detran”, esclareceu Anderson Castro, diretor de Operações do Detran/AC.

Até o momento, apenas uma empresa demonstrou interesse em explorar o serviço e se instalou nas duas maiores cidades do Acre. A Visto Acre Vistoria Veicular tem, a partir de agora, o prazo de 180 dias para se fazer presente nas 14 cidades onde há Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

Os proprietários de veículos que necessitem realizar serviços como transferência, 2ª via do Certificado de Registro de Veículo e alteração de característica ou dados no prontuário do veículo devem procurar a empresa credenciada nos seguintes endereços:

Rio Branco

Endereço: Estrada Dias Martins, nº 1083, bairro Jardim de Alah;

Telefone: (68) 3300-0030

Cruzeiro do Sul

Endereço: Avenida Coronel Mâncio Lima, nº 3311, bairro Vila Rica;

Telefone: (68) 99208-6895