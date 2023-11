Desenrola Brasil começa a renegociar dívidas de até R$ 20 mil nesta segunda-feira (20)

Na primeira fase do programa, lançada no dia 9 de outubro, era possível parcelar somente dívidas de até R$ 5 mil. As dívidas de R$ 20 mil chegavam até a ser negociadas com desconto, mas precisavam ser pagar à vista.

A partir da etapa que começa nesta segunda, as pessoas poderão negociar essas dívidas com juros de 1,99% ao mês e dividir em até 60 vezes.

Bancos públicos, como Caixa e Banco do Brasil, e privados devem estender o horário de atendimento durante o dia, para atender à demanda do programa.

Quem pode participar O Desenrola é direcionado a pessoas com renda bruta mensal de até dois salários-mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que queiram negociar dívidas com desconto.

É possível renegociar dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022, e cujo valor atualizado seja inferior a R$ 20 mil.

Como participar Para renegociar suas dívidas, o devedor precisa ter um cadastro de nível ouro ou prata no portal gov.br. A plataforma digital do governo garante um acesso ágil e seguro ao Desenrola.

Uma vez registrado no gov.br, pode acessar a plataforma, onde é possível consultar dívidas e fazer renegociação com descontos.

As negociações são feitas totalmente por meio digital.