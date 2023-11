Dependente químico tentar furar PM com faca durante abordagem e é ferido com tiro, no 2° Distrito

Por Davi Sahid

John Lenon da Silva, de 29 anos, foi atingido com um tiro e Francisco Cleir Nunes da Silva, de 42 anos, ferido com um golpe de faca na madrugada deste domingo, 19, após uma briga em via pública na Travessa Nacional no bairro Comara no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, John Lenon e Francisco Cleir são dependentes químicos e começaram uma discussão na frente de uma residência, irritado Lenon tomou posse de uma faca e deferiu um golpe que atingiu o braço esquerdo de Francisco.

Populares ao verem a briga da dupla acionaram a Polícia Militar, uma guarnição se deslocou até ao local e John foi encontrado com uma faca na mão. Os Policiais ordenaram que John soltasse a faca, mas ele desobedeceu e partiu pra cima dos militares na tentativa de feri-los, um dos Policiais reagiu e efetuou um tiro na perna de Lenon e conseguiu conte-lo.

A ambulância do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a dupla e os encaminharam ao Pronto-Socorrro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil.