Datas de jogos do Fluminense no Mundial de Clubes revoltam torcida tricolor; entenda

Classificado para o seu primeiro Mundial de Clubes, o Fluminense já sabe as datas dos dois jogos que fará no torneio realizado na Arábia Saudita, em dezembro. E elas não agradaram os torcedores nas redes sociais.

Acontece que tanto a semifinal quanto a possível final — ou a decisão do terceiro lugar — vão cair em dias úteis e em horário comercial.

Datas dos jogos do Fluminense no Mundial de Clubes

•Semifinal: 18 de dezembro, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília)

•Final: 22 de dezembro, sexta-feira, às 15h (horário de Brasília)*

•Disputa do 3º lugar: 22 de dezembro, sexta-feira, às 11h30 (horário de Brasília)*

*A depender do resultado da semifinal

O campeão da Libertadores, que se classifica diretamente para a semifinal, ainda vai ter que esperar dois jogos antes de conhecer seu adversário.

Primeiro, em 12 de dezembro, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, encara o Auckland City, da Nova Zelândia. O vencedor desta partida preliminar vai enfrentar o Al-Ahly, do Egito, três dias depois.

Veja a reação de torcedores tricolores

🚨O Fluminense já tem data certa para a estreia no Mundial de Clubes. O tricolor disputará a semifinal no dia 18 de dezembro (segunda-feira). Final e disputa de 3º lugar serão dia 22 (sexta).

⚠️ EXPLICAÇÃO BREVE SOBRE O MUNDIAL de 2023:

Faltam apenas 36 dias para o início do…

⚠️ EXPLICAÇÃO BREVE SOBRE O MUNDIAL de 2023:

Meu Deus, tenho prova nessa semana… 🤯🫠Tem como eles adiarem isso não?

Calendário de jogos do Mundial de Clubes

12 de dezembro

•Jogo 1 – 15h (de Brasília): Al-Ittihad (Arábia Saudita) x Auckland City (Nova Zelândia)

15 de dezembro

•Jogo 2 – 11h30 (de Brasília): Vencedor do jogo 1 x Al-Ahly (Egito)

•Jogo 3 – 15h (de Brasília): León (México) x Urawa Red Diamonds (Japão)

18 de dezembro

•Semifinal 1 – 15h (de Brasília): Fluminense x vencedor do jogo 2

19 de dezembro

•Semifinal 2 – 15h (de Brasília): Manchester City x vencedor do jogo 3

22 de dezembro

•Disputa do 3º lugar: 11h30 (de Brasília)

•Final: 15h (de Brasília)

Último Mundial no formato atual

Este será o último Mundial no formato atual, com sete participantes, disputado desde 2005. A partir de 2025, a Fifa vai organizar um evento turbinado, com 32 participantes, sendo 12 da Europa e seis da América do Sul.

O título do Fluminense deste sábado classificou a equipe também para essa nova competição. O Palmeiras, campeão da Libertadores de 2021, e o Flamengo, vencedor em 2022, também já estão garantidos, assim como Chelsea-ING, Real Madrid-ESP e Manchester City-ING. A primeira edição será nos EUA, entre junho e julho de 2025.