Cruzeiro do Sul une igreja e prefeitura em ação pela Paz no Trânsito neste domingo

A Diocese de Cruzeiro do Sul e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, vão realizar neste domingo, 19, uma ação Pela Vida e a Paz no Trânsito. A missa de homenagem às vítimas de acidentes de trânsito deste ano e de conscientização dos motoristas pela valorização da vida será celebrada pelo bispo Dom Flávio Giovennali, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida às 19h30 horas.

Este ano, até agora, 12 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Cruzeiro do Sul. No ano passado, foram 10.

“Participe da missa promovida com os órgãos de trânsito. É preciso ter paciência no trânsito para que todos voltem para casa. Temos que ter compromisso com a vida”, exalta o Bispo Dom Flávio Giovennali.

O prefeito Zequinha Lima diz que o evento religioso é mais uma estratégia de sensibilização da população para a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

“Nosso objetivo é ampliar os investimentos para deixar nosso trânsito mais seguro. Vamos usar essa data para chamar atenção das pessoas para conscientização da paz no trânsito. Será uma missa linda e impactante, celebrada pelo nosso Bispo Dom Flávio. Convidamos a todos”, chama o gestor.