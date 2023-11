CRM diz que médica é quem foi agredida e que mãe interfere no tratamento da filha

O Conselho Regional de Medicina do Acre publicou uma nota de repúdio na manhã desta terça-feira, 14, sobre a confusão registrada na tarde dessa segunda-feira, 13, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), onde funciona provisoriamente o Hospital da Criança, envolvendo Aline Costa, mãe de uma paciente, e a médica Socorro Elizabeth de Souza (leia aqui).

Ao contrário do que relatou Aline nas redes sociais, o CRM afirma que a profissional médica é quem foi agredida. “O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) expressa veemente repúdio às agressões perpetradas contra a médica pediatra, Dra. Socorro Elizabeth Rodrigues de Souza, no Hospital da Criança, nesta segunda. O lamentável evento suscita profunda preocupação sobre a segurança e integridade dos profissionais de saúde no exercício de suas funções”, diz a entidade.

A nota diz ainda que, assim como a mãe, Socorro Elizabeth também registrou boletim de ocorrência.

Leia a nota do CRM/AC:

Nota de Repúdio

Reiteramos que a violência não pode ser tolerada em ambientes hospitalares, onde o foco deve ser o cuidado e a busca por soluções para a saúde dos pacientes. O CRM-AC solidariza-se com a Dra. Socorro Elizabeth Rodrigues de Souza e ressalta que os profissionais médicos não devem ser penalizados ou submetidos a agressões devido às limitações estruturais das unidades de saúde.

Repudiamos veementemente qualquer ato de violência contra os médicos, que dedicam suas vidas à promoção da saúde e ao bem-estar da população. Neste momento, é imperativo que as autoridades competentes conduzam uma investigação sobre o caso.

Além disso, destacamos que a pessoa envolvida já apresenta histórico recorrente de comportamento agressivo contra profissionais de saúde, com múltiplos registros de denúncias. É fundamental respeitar o ato médico e a autonomia profissional, visto que a médica, após avaliação clínica, deu alta para a criança, que se encontrava clinicamente estável, com todas as condições para receber alta.

Informamos também que a Dra. Socorro Elizabeth Rodrigues de Souza registrou boletim de ocorrência contra a mulher, e o Conselho Tutelar foi acionado, para que sejam tomadas as devidas providências diante das repetidas interferências dessa pessoa contra as orientações médicas. O CRM-AC coloca-se à disposição para prestar apoio à Dra. Socorro Elizabeth Rodrigues de Souza.

Leuda Maria da Silva Dávalos

Presidente do CRM-AC

