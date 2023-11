Cotado ao STF, Dino chega ao Palácio para reunião fora da agenda com Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para uma reunião fora da agenda nesta segunda-feira (27).

Dino é o nome mais cotado para ser indicado pelo presidente para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada por Rosa Weber, que se aposentou no final de setembro.

Conforme a CNN noticiou na última sexta-feira (24), Lula tem sinalizado a aliados que Dino é o nome ideal para a cadeira. Ele conta com apoio dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

O ministro da Justiça, no entanto, enfrenta forte resistência de uma ala de senadores. Vale ressaltar que, antes de ser nomeado, o nome indicado por Lula terá de ser sabatinado e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, depois, pelo plenário da Casa.

No final de outubro, o Senado rejeitou uma indicação feita por Lula para o cargo de defensor público-geral federal. A rejeição, a primeira da história da Defensoria Pública da União, foi tida como um recado para o Planalto.

Indicação à PGR

O presidente também disse a ministros do STF que o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, será indicado para comandar a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Lula confirmou a escolha durante o encontro com os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, na noite da última quinta-feira (23).

Na reunião, o petista afirmou que seu desejo era fazer as indicações para a PGR e para o STF simultaneamente. A definição para o STF, no entanto, dependeria de “acertos com o Senado”.

Lula embarca nesta segunda-feira para uma série de agendas no Oriente Médio e na Alemanha.