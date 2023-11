Conheça Bredy, o poodle gigante de 30 quilos que faz sucesso nas redes sociais

“Quando adotamos o Bredy, já sabíamos que seria grande, mas parece que ele cresceu um pouco mais do que o esperado”, conta Giseli Campos, a tutora da dupla.

De acordo com a professora universitária e veterinária Maria Cecília Bernart, o tamanho de Bredy está dentro do esperado para a raça de origem alemã. Sem estarem “de pé”, esses cães podem chegar a 60 centímetros de cernelha (altura do chão até a região entre os ombros e pescoço), afirmou.

Rotina no apartamento