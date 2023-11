Confira 9 dicas de como ir bem na prova de língua estrangeira do Enem 2023

No primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que acontecerá no domingo (5), os participantes vão enfrentar, além da redação, uma maratona de 90 questões. Desse total, cinco perguntas testarão seus conhecimentos em uma língua estrangeira: o inglês ou o espanhol.

Apesar de serem apenas quase 3% do total de questões do exame, somando os dois dias de provas, elas costumam assustar os alunos. Para ajudar a simplificar essa jornada, a CNN ouviu fontes especializadas no assunto para reunir dicas para essas questões. Veja:

Pratique com provas anteriores

A Pearson, empresa que reúne escolas de idiomas como Wizard e Yázigi, aconselha que as pessoas que sejam prestar o Enem leiam mais conteúdos em inglês e defende que a prática é importante para o aprendizado do idioma. Outra dica importante é a prática com versões do exame aplicadas em anos anteriores, que podem ser encontradas na internet.

Exercite a interpretação de texto

A professora Maria Cristina Armaganijan, coordenadora de Inglês do Curso e Colégio Objetivo, explica que a interpretação do texto é fundamental para ir bem na prova. Segundo ela, a pessoa pode não saber todas as palavras de um material de apoio — e geralmente não vai saber —, mas precisa compreender o contexto da questão.

“Ele precisa exercitar a interpretação de texto, porque o vocabulário do Enem é intermediário. Às vezes ele até entende o vocabulário, mas não interpreta o texto. Tem que ter muito bom senso”, defendeu.

Aposte em músicas, jornais e filmes Tanto Cristina quanto a Pearson recomendam a leitura de jornais e publicações na língua estrangeira para reforçar o conhecimento. Outras dicas valiosas são prestar atenção nas traduções das músicas e nas legendas dos filmes.

“Língua é um conhecimento que vai se acumulando, [o aprendizado] é o resultado do que o aluno foi fazendo na sua vida escolar. No Enem, o inglês não tem módulos, você não vai estudar um capítulo ou outro”, explicou.

Esteja inteirado em temas socioculturais Conforme apontou Cristina, há uma preocupação em inserir questões socioculturais nos materiais de apoio do Enem. Compreender e saber mergulhar nesses assuntos pode ajudar quem presta a prova a atravessar melhor os textos e elementos que auxiliam na resolução das questões.

Podem ser abordados tópicos como gênero, racismo, diversidade, inclusão social e mídias sociais, por exemplo.

Navegue por diferentes gêneros Os materiais de apoio, assim como nas questões de língua portuguesa, costumam vir em diferentes formatos. Não é raro que o participante precise interpretar poemas, tirinhas, noticia, músicas e obras literárias para responder às perguntas.

Preste atenção nos falsos cognatos Cristina alerta ainda para os falsos cognatos. Eles são palavras em língua estrangeira que se assemelham em pronúncia e escrita a palavras em português, mas têm significado diferente. São exemplos as palavras lunch (almoço) e library (biblioteca), no inglês; e cena (jantar) e extrañar (sentir saudades), no espanhol.

Planeje bem e saiba dividir seu tempo de prova Muitas pessoas que prestam o Enem todos os anos têm o costume de deixar as questões de língua estrangeira para o final. Seja por falta de familiaridade com o assunto, seja pelo fato de serem apenas cinco perguntas.

Cristina indica que os participantes se organizem para reservar tempo suficiente para responder às perguntas.

“Tem que saber dividir o tempo, o aluno se perde no tempo do Enem. As questões de inglês exigem leitura, quem busca os cursos mais procurados precisa acertar”, explicou.

Recorra a um bom dicionário Os dicionários, na versão física ou online, podem ser um grande amigo no estudo de língua estrangeira. Para a Pearson, ele tem um papel fundamental para quem quer pesquisar ou aprimorar o vocabulário. Ela sugere dois usos:

•Incorporar o dicionário da rotina de estudos, consultando sempre que necessário;

•Fazer buscas aleatórias apenas para ampliar o universo de palavras conhecidas naquela língua. Por fim, repasse o conteúdo Na reta final da preparação, a Pearson indica que os participantes repassem os principais pontos da prova nos dias que antecedem os exames. Vale a pena dar atenção extra a conteúdos que sempre caem nas questões, como:

•Tempos verbais;

•Voz passiva;

•Pronomes;

•Leitura e interpretação de texto;

•Conhecimentos gerais e palavra-chave do texto