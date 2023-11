Comissão de Esporte do Senado aprova projeto que regulamenta apostas esportivas

No texto aprovado pela Câmara, as autorizações a serem concedidas pelo Ministério da Fazenda poderiam durar até três anos, mas, no texto aprovado pela comissão nesta quarta, o período poderá ser de até cinco anos. O relator manteve o valor de R$ 30 milhões por outorga para as casas de apostas funcionarem.

Romário ampliou ainda a quantidade de marcas comerciais a serem exploradas pela pessoa jurídica em seus canais eletrônicos de um para três.



Em relação à carga tributária, o relatório manteve os mesmos percentuais sugeridos pelo governo:



•18% para as casas esportivas

•e até 30% para os prêmios obtidos por apostadores



O relatório de Romário também modifica a distribuição de recursos. O Ministério do Turismo passa a receber 3,5% do arrecadado, em vez de 4%. E a Embratur, receberá 0,8% e não mais 1%.



Por outro lado, o Ministério da Saúde, que não tinha participação, passou a receber 0,5% para “medidas de prevenção, controle e mitigação de danos sociais advindos da prática de jogos nas áreas de saúde”.



Outra alteração foi em relação a possibilidade de exigência adicional de verificação de identidade de apostadores, entre elas, reconhecimento facial.



O senador Romário também acolheu emenda que estabelece que “as ações de publicidade e propaganda devem ser destinadas ao público adulto, excluindo-se crianças e adolescentes”.



Durante a votação, também foram aprovados três destaques, sugestões de alteração ao texto.