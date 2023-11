Secretaria de Saúde prepara programação alusiva ao Dia Mundial do Diabetes

Dia Mundial do Diabetes é comemorado em 14 de novembro. Foto: Odair Leal/Sesacre

Em novembro se comemora o Dia Mundial do Diabetes, celebrado no dia 14. Estima-se que 422 milhões de adultos viviam com diabetes em 2014. O tema adotado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (Anad) em 2023 diz respeito à “Educação para proteger o seu futuro: acesso aos cuidados e tratamentos do diabetes”.

Em alusão à data, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Núcleo de Prevenção a Doenças Crônicas (NPDC), realizará uma ação de qualificação direcionada aos profissionais da Atenção Primária em Saúde e da Rede de Urgência e Emergência, na próxima terça-feira, 14, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

“As atividades da campanha este ano se concentrarão em destacar a necessidade de maior acesso à educação de qualidade por profissionais de saúde e pessoas que vivem com diabetes”, enfatiza a coordenadora da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas da Sesacre, Liliane Maia.

O evento tem por objetivo discutir a Portaria SCTIE/MS nº 54, de 11 de novembro de 2020, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 2 e O Manual do Pé Diabético/MS. A proposta é atualizar aproximadamente 150 profissionais, com intuito de melhorar a assistência aos pacientes diabéticos em suas necessidades de saúde dentro da Rede.

Guia de Feridas e Coberturas

Na ocasião, também será lançado o Guia de Feridas e Coberturas. Idealizado pela Liga de Ferida (Lafer) da Universidade Federal do Acre (Ufac), o Guia será um material de bolso para os profissionais de saúde tirarem dúvidas básicas sobre a avaliação da ferida e o uso das principais coberturas que podem ser encontradas no estado.