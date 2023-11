Inscrições estão abertas para o Circuito Sesc de Corridas 2023

Com o intuito de promover e incentivar a prática esportiva, o Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc no Acre) realiza no domingo, 10 de dezembro, a edição 2023 do Circuito Sesc de Corridas. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser registradas na central de relacionamento do Sesc no Bosque.

De acordo com a organização, a corrida tem três percursos definidos que dividirão as categorias 3 km, 5 km e 10 km. A largada está marcada para às 6h30, no Sesc Bosque, em Rio Branco.

Para efetivar a inscrição é preciso pagar taxa de R$ 30 (comerciários), e R$ 50 (conveniados e comunidade em geral). Cada inscrito vai receber um kit da corrida (camisa, número de peito, além de medalha de participação).

Segundo o gerente de Esportes do Sesc, Alessandro Pereira, as inscrições duram enquanto houver vagas disponíveis. Haverá premiação de troféus para primeiros, segundo e terceiro lugares em cada uma das categorias.