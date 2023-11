Concurso do Ifac tem o edital publicado nesta segunda-feira

O concurso público do Instituto Federal do Acre (Ifac) foi publicado nesta segunda-feira, 27. Serão ofertadas mais de 90 vagas para professores e técnicos administrativos, com salários que variam de R$ 2.120 a R$ 4.556, conforme o nível de escolaridade.

O documento oferta ao todo 96 vagas imediatas, sendo 56 para Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e 40 para Técnico-Administrativo em Educação.

A banca responsável pela realização do processo seletivo será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan).

Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever através do site da banca organizadora, IDECAN, até 27 de dezembro de 2023. O valor da taxa de participação varia conforme o cargo pretendido, sendo: nível médio: R$ 84,00; nível técnico: R$ 90,00; nível superior: R$ 120,00 e professor: R$ 140,00

Segundo o edital, as provas objetivas devem ser aplicadas na data provável do dia 18 de fevereiro de 2024.