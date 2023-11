Vasco vence o América-MG e abre três pontos do Z-4

Foi um primeiro tempo lá e cá em São Januário. O Vasco abriu o placar bem cedo, aos três minutos, com Vegetti. Após boa jogada de Gabriel Pec, o centroavante argentino marcou para abrir o placar para os mandantes. No entanto, a vantagem não durou muito. O América-MG empatou aos 12 minutos, com Mastriani, de cabeça, que subiu livre entre Paulo Henrique e Maicon para marcar.





Depois, o Coelho levou mais perigo na partida. Com muita liberdade, principalmente pelo lado direito da defesa do Vasco, o América incomodou com as subidas do meia Juninho e as arrancadas de Felipe Azevedo. Mastriani obrigou Léo Jardim a trabalhar algumas vezes. O Vasco, em contrapartida, quase fez um golaço “bizarro”, em um chutão de Zé Gabriel que quase encobriu Jori.