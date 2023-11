Com apoio do governo, acreanos conquistam medalhas em campeonato de crossfit

Com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE), atletas acreanos participaram, em Ariquemes (RO), do I Arena Games, campeonato de crossfit realizado no sábado e domingo, 4 e 5, conquistando diversas medalhas na competição.

Mais de 200 atletas da Região Norte participaram do evento e, entre os medalhistas acreanos, está Patrícia Maciel, que ficou em primeiro lugar na categoria RX feminino; Daniel Tapeocy, primeiro lugar no RX masculino; Erika Lauther, terceiro lugar na categoria amadora feminina; e Felipe Nascimento, segundo lugar na categoria amador masculino.

“Estou muito feliz. Foram oito provas e em cinco delas fiquei em primeiro lugar e nas outras três fiquei em segundo”, relatou Patrícia Maciel.

Mãe de quatro filhos, ela destaca que a rotina de treinos é pesada e que precisa combinar tudo isso com a vida em família. “Todo o resultado alcançado é motivo de comemoração, porque sabemos das dores e das renúncias para seguir nossos sonhos”, disse.

Além de conquistar o primeiro lugar no Arena Games, ela também foi campeã, este ano, do Contém Vida Day, realizado no Acre, e vice-campeã do Monstar Games, categoria elite, realizado em Goiânia (GO). Além disso, participou das semifinais do campeonato mundial de crossfit, ficando em 18º lugar, numa competição que contou com 4,5 mil atletas.