Com 1,42m, Rio Acre atinge menor nível da história para o início de novembro

Foto Sérgio Vale/ac24horas

O Rio Acre chegou ao pior nível de sua história na capital acreana para um dia 1º de novembro nesta quarta-feira. Conforme a Defesa Civil de Rio Branco, a medição de hoje aponta 1,42m.

O nível é o mais baixo já registrado na história, decorre da estiagem prolongada com a contribuição do fenômeno El Niño e tem provocado prejuízos com a navegação da comunidade ribeirinha e dificuldades com a captação de água. Rio Branco é um dos municípios acreanos que já decreto situação de emergência por conta da seca.

Apesar do nível histórico, a Defesa Civil de Rio Branco não acredita que o rio fique abaixo da menor cota já registrada, que foi de 1,25m em outubro do ano passado.

“Alcançamos a menor cota já registrada em um dia 1º de novembro, mas, mesmo estando apenas 17 centímetros de diferença, acreditamos que não baixe tanto a ponto de alcançar a cota mínima histórica. No entanto, continuamos no monitoramento diário, atentos ao monitoramento do rio e de seus afluentes”, diz Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

A previsão é que o período de chuvas regulares só aconteça no mês de dezembro na capital acreana.