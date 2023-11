Colono é ferido com tiro acidental na boca ao se preparar para caçar no município de Bujari-AC

Por Davi Sahid

O colono José Roberto Santos, de 43 anos, foi ferido com um tiro de espingarda acidentalmente na tarde desta terça-feira, 7, em uma propriedade rural situada no km 8, do Ramal Copaíba, com acesso no km 64 da BR-364, zona rural do município de Bujari-AC.

Segundo informações de familiares, José estava se preparando para caçar quando tropeçou e seu rifle disparou acidentalmente, atingindo o colono na boca. O projétil saiu próximo a orelha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância que fica no município do Bujari foi encaminhada. Os paramédicos interceptaram uma caminhonete que levava José Roberto na entrada do ramal Copaíba, no km 64 da BR-364.

O colono recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O caso será pela Polícia Civil do município.