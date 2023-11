Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida com fratura

Por Davi Sahid

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um veículo deixou a motociclista Rosângela de Souza Moura Pinheiro, de 40 anos, ferida com uma fratura na tarde desta sexta-feira, 17, na rua Mogno no bairro Portal da Amazônia na região do Calafate em Rio Branco.

Segundo informações de populares que visualizaram ao acidente, Rosângela trafegava em uma modelo Biz, de cor branca na rua Mogno, quando inesperadamente o motorista de um carro invadiu a preferencial e colidiu na moto. Com o impacto Rosângela foi arremessada a uma distância de aproximadamente 8 metros, caiu ao solo, sofreu uma fratura de fêmur esquerdo e bateu a região do peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância foi encaminhada ao local. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e levaram Rosângela ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O local do acidente foi isolado pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.