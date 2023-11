Cobra píton puxa gambá pelo pescoço mas desiste de comê-lo, e vídeo viraliza

O vídeo de uma cobra capturando um gambá, em Sunshine Coast, na Austrália, viralizou nas redes sociais pela forma em que a píton deixa o animal no chão.

A cobra estava pendurada em um telhado de uma varanda e, enquanto puxava e enrolava o gambá, acabou deixando o animal cair – e aí desistiu de comê-lo.

Daniel Busstra, especialista no comportamento de cobras, disse ao portal australiano “news.com.au” que “o gambá provavelmente estava dormindo nas vigas e a píton teria se aproveitado”. Ele também acredita que a cobra desistiu de sua presa porque a queda acabou interrompendo a caça.

Segundo o especialista, pítons podem perder o interesse pela presa se o processo de caça for “interrompido”, como no caso da queda do gambá.

Embora os internautas tenham ficado chocados com as imagens, Busstra disse que esse tipo de cobra é comum na costa de Queesland mas não causa muito distúrbio aos humanos e que, embora o vídeo possa ser impressionante para alguns, ele mostra uma parte natural de um “ecossistema saudável”.