Cinco estados do Brasil estão sob alerta de onda de calor até sexta-feira (10), diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, nesta quarta-feira (8), para a atuação de uma onda de calor no decorrer dos próximos dias — principalmente no interior do Brasil.

O aviso meteorológico abrange cinco estados em áreas do Centro-Oeste e do Sudeste do país e é válido até, pelo menos, a próxima sexta-feira (10). O alerta indica que as temperaturas máximas devem ficar 5ºC acima da média pelo período de dois a três dias consecutivos.

Estados em alerta de perigo potencial

•Mato Grosso

•Mato Grosso do Sul

•Goiás

•Minas Gerais

•São Paulo

Em alguns municípios, principalmente dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, as temperaturas máximas devem superar os 42°C nos próximos dias.

De acordo com o Inmet, o forte calor deverá continuar, pelo menos, até meados da próxima semana. A partir do sábado (11), se a situação persistir, o aviso será atualizado e poderá se expandir ou até mesmo ter o seu nível de severidade alterado.

Mar com ressaca

A Marinha do Brasil informa que um sistema de alta pressão poderá afetar a faixa litorânea do estado do Rio de Janeiro, entre Arraial do Cabo e São João da Barra, com ventos de direção Nordeste e intensidade de até 60 km/h, entre as noites dos dias desta quarta e da quinta-feira (9).

Nas áreas litorâneas, devido a essas fortes rajadas de vento, a agitação marítima ficará mais intensa no litoral paulista.

A Defesa Civil de São Paulo alertou para ventos fortes de até 74 hm/h em todo a faixa litorânea. O alerta tem validade das 21h desta quarta até às 18h de quinta.

A recomendação é evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surfe, windsurf e kitesurf.

A defesa ainda informa que não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e na orla das praias, mantendo atenção com as edificações, infraestruturas e vias que estejam em áreas vulneráveis à erosão e inundações costeiras.

Além disso, é recomendado cuidado com embarcações e evitar a entrada em alto mar.