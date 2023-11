Chacina: bandidos invadem residência e matam 6 pessoas no bairro Taquari

Pelo menos 6 pessoas foram mortas na noite desta sexta-feira, 3, em uma casa na rua Morada do Sol, no bairro Taquari, no segundo distrito de Rio Branco. O ataque teria sido realizado por membros de uma facção criminosa que chegaram ao local em uma caminhonete branca e invadiram a casa.

Apenas uma pessoa ficou ferida e conseguiu fugir, conseguindo pedir ajuda na rua Baguari. José Weverton Nascimento, de 18 anos, único sobrevivente da chacina foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com uma bala alojada na boca.

Após o ataque, os bandidos fugiram no veículo. Mais informações em instantes!