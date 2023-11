Cemitérios se preparam para visitas neste Dia de Finados; Diocese realiza missas

Conforme a prefeitura de Rio Branco, os quatro cemitérios públicos da capital acreana estão prontos para receber os visitantes neste Dia de Finados, desde às 7 horas nesta quinta-feira, 2.

Os portões, para a visitação aos túmulos de entes queridos, como é tradicional entre a população católica, abrem s às 7 horas e serão fechados às 17 horas.

Na capital acreana, são quatro cemitérios públicos: São João Batista, Jardim da Saudade, Cruz Milagrosa e São Francisco, que devem receber cerca de 50 mil pessoas.

Outra tradição do Dia de Finados é a celebração das missas nos cemitérios. A Diocese de Rio Branco divulgou que serão realizadas sete missas no total. Nos cemitérios de maior movimentação, como São João Batista e Jardim da Saudade, serão duas celebrações, às 8 e às 16 horas. Nos demais, as missas acontecem pela manhã.