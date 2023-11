Casal fica feridos após queda de motocicleta no Ramal do Benfica, 2° Distrito de Rio Branco

Um acidente aconteceu na noite deste domingo, (05), no ramal Benfica região do Vila Acre Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, o condutor da motocicleta identificado por Manoel de Moraes, 44 anos, estava com sua esposa,identificada por Maria Madalena, de 29 anos, quando perdeu o controle da sua motocicleta em curva e passou direto, caindo em uma região de mata.

Duas viaturas do suporte básico e avançado do SAMU, foram acionadas, para socorrer as vítimas e encaminhou para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio de Branco.

Manoel de Moraes foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com laceração no membro inferior esquerdo e escoriações, estável. E Maria Madalena estava muita agitada, com dor no abdômen e tórax, seu estado de saúde é considerado estável.