Carro capota com quatro pessoas no município de Feijó, interior do Acre

O acidente aconteceu nesta segunda-feira 6, no município de Feijó, interior do Acre.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros que atua no município de Feijó foram acionados para atender um acidente de trânsito ocorrido no referido município, quando a equipe chegou no local foi constatado que um carro modelo VW Voyage branco havia saída da pista e capotado caindo em uma ribanceira com quatro pessoas no interior do carro.

Das quatros vítimas, os outros três passageiros saíram apenas com ferimentos leves, porém apenas três se encontravam em pé e orientadas. Uma senhora ficou em estado grave, a mesma foi encaminhada a uma unidade de saúde junto à outra pessoa que se queixava de dores na região do tórax. Os bombeiros ainda evitaram uma possível explosão do veículo, já que o mesmo estava apresentado vazamento de combustível.

Uma equipe da Policia Militar compareceu no local para resguardar a área durante a realização tanto dos procedimentos de resgate quanto os periciais.