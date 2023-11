Carro capota após bater em veículo estacionado na rua Valdomiro Lopes

Um capotamento aconteceu na noite deste domingo,(19), na rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz.

Segundo informações repassadas, o condutor do veículo modelo Honda FIT, de cor verde, de placa NAF-9610, identificado por Rafael Silva Roma, de 24 anos, trafegava no sentido bairro/ centro, quando colidiu com outro veículo HB20 de cor branca, de placa QLV-0277, que estava parado na lateral da pista, com o impacto o HB20 foi jogado para cima da calçada, o HONDA FIT capotou logo em seguida ficando com os quatros pneus para cima.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, que teve uma pequena luxação no ombro, mas Rafael Silva recusou atendimento.

Um guincho particular foi acionado e as partes entraram em acordo para que fossem ressarcidos os danos materiais causados pelo acidente.