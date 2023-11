Câmeras de segurança flagraram assalto à atriz Isabelle Drummond no Rio de Janeiro

Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos abordam o carro da atriz Isabelle Drummond, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O assalto aconteceu na última quarta-feira (22).

Nas imagens, o motorista da atriz estava acabando de estacionar o veículo branco, quando outro carro, em que estavam os criminosos, passa bem ao lado. Ele para pouco à frente e chega a dar marcha a ré. Três bandidos descem e pelo menos um deles está armado.

Os três abrem as portas do carro e abordam as vítimas. Segundos mais tarde, a atriz e a amiga descem correndo. O motorista é o último a conseguir sair do carro de Isabelle. Ele é retirado pelos criminosos que estava com a arma.

Veja que os criminosos têm dificuldade de dar a partida e acabam, cerca de um minuto após a abordagem, decidindo abandonar o carro. Eles sem correndo em direção ao veículo que chegaram, levando apenas os pertences pessoais das vítimas.

Nesta sexta-feira (24), a polícia civil do Rio informou que aguarda pelo depoimento de Isabelle Drummond. O caso foi registrado na delegacia do bairro. Investigadores já ouviram testemunhas e buscam identificar os responsáveis pelo crime.

Segundo a PM, a corporação foi acionada após o crime e a vítima informou que o dispositivo de rastreamento dos objetos apontava uma localização no bairro do Catete, também na zona sul. Já na quinta-feira (23), durante buscas, os policiais militares encontraram os pertences levados no compartimento de uma motocicleta, que estava estacionada. A moto foi apreendida e a proprietária prestou esclarecimentos à polícia civil.

O veículo usado no crime também foi recuperado. Segundo a PM, ele era roubado.

“Todos estão bem e não sofreram nenhum tipo de agressão”, informou a assessoria de Isabelle em postagem nas redes sociais.