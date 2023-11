Brasileiros são presos na Europa por suspeita de terrorismo e ligação com Estado Islâmico

A polícia da Espanha prendeu dois irmãos brasileiros por suspeita de conspiração terrorista e envolvimento com o Estado Islâmico. As investigações são da Guarda Civil espanhola com a Agência da União Europeia de Cooperação Policial (Europol), em parceria com a Polícia Federal do Brasil e o FBI dos Estados Unidos por meio de cooperação internacional.

A dupla seria responsável por disseminar na internet propagandas jihadistas e manuais para assassinatos em massa. As prisões foram feitas na tarde desta segunda-feira (27) em Estepona, Málaga.

A Guarda Civil da Espanha divulgou que há ligação entre os dois brasileiros presos com outros indivíduos também investigados e detidos em países europeus por vínculo com terroristas islâmicos.

Segundo os investigadores, os brasileiros estavam em processo de radicalização na internet e usavam plataformas de mensagens instantâneas para mostrar apoio ao Estado Islâmico, com divulgação de material sobre atividades terroristas realizadas em diferentes localidades e manuais para confecção de explosivos.

A Polícia Federal informou à CNN que a ação ocorreu por meio de cooperação internacional envolvendo a PF, o FBI e autoridades espanholas.

Ainda não está definido se os brasileiros responderão pelo crime na Espanha ou se haverá pedido de extradição.