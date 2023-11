Botafogo tem uniformes levados em assalto a funcionários no Rio de Janeiro

O Botafogo publicou em suas redes sociais que funcionários do clube sofreram um assalto na tarde desta quinta-feira (30). O roubo aconteceu na Linha Amarela, via expressa da cidade, na altura do Complexo da Maré.

Os funcionários estavam retornando do Paraná, onde o Botafogo empatou com o Coritiba em 1 a 1 na noite de quarta-feira (29), e faziam o trajeto entre o aeroporto e o estádio Nilton Santos.

Ainda segundo o clube, os funcionários foram rendidos por bandidos que usavam armas de fogo e a van em que estavam foi levada pelos criminosos. Dentro do veículo estavam diversos materiais do clube, como uniformes, equipamentos e itens de treino que também foram roubados.

No trajeto do aeroporto para o Nilton Santos, no início da tarde desta quinta-feira (30), funcionários do Botafogo foram rendidos por criminosos portando armas de fogo na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré. A van operacional (Sprinter 416 Furgão Longo T.A. 2.2 Dies -… pic.twitter.com/AVIzwY8Mek

— Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2023



Apesar da situação traumática, os funcionários estão bem e o Botafogo acionou as autoridades competentes para tentar reaver os itens roubados.