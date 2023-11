Bolsonaro faz ofensiva contra a reforma tributária, mas aliados preveem traição

Para aliados do ex-presidente, o resultado desta votação pode ajudar a definir não apenas o tamanho do apoio do governo, mas escancarar a fragilidade do bolsonarismo como oposição.

Voto contrário

Na campanha contra a reforma tributária, o principal argumento do ex-presidente é que a reforma elevaria impostos. Bolsonaro também fez uma publicação nas redes sociais acusando alguns senadores de votarem com os “comunistas”.

O PL, no entanto, decidiu orientar voto contrário, mas não punir quem votar a favor. “Não houve quem queira votar a favor de mais impostos ao contribuinte. Por isso não havia necessidade de fechar questão”, disse o senador Carlos Portinho, líder do PL no Senado.

O senador Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, sinalizou a interlocutores que deve votar a favor. Ele já se posicionou favoravelmente na Comissão de Constituição e Justiça.

Líder do Republicanos no Senado, Mecias de Jesus (RR) vai conversar com a bancada nesta tarde para definir posicionamento sobre reforma tributária. Até agora não há uma orientação.

Vice-líder do Republicanos na Casa, Hamilton Mourão (RS) disse à CNN que votará contra.

“Sou contrário por dois aspectos fundamentais: incluir isenções na Constituição é um absurdo, que tira toda e qualquer flexibilidade dos governos, e a indefinição sobre o valor da alíquota”, disse Mourão.