Bolsa tem melhor mês em três anos; dólar fecha em R$ 4,91

O mercado ainda avaliou a divulgação da taxa de desemprego no Brasil no trimestre móvel terminado em outubro e a recente aprovação do projeto de lei que permite a taxação de fundos exclusivos e offshores no Brasil.

Veja abaixo o dia nos mercados.



Dólar



Ao final da sessão, o dólar subiu 0,57%, cotado a R$ 4,9152. Na máxima do dia, chegou a alcançar os R$ 4,9453. Veja mais cotações.



No dia anterior, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,32%, vendida a R$ 4,8875. Com o resultado, passou a acumular:



•alta de 0,34% na semana;

•queda de 2,49% no mês;

•recuo de 6,87% no ano.

Ibovespa

Já o Ibovespa encerrou com alta de 0,92%, aos 127.331 pontos, no maior patamar desde julho de 2021.

Os ganhos do índice foram impulsionados pela valorização das “blue chips”, como são conhecidas as ações com grande liquidez na bolsa de valores.

Com isso, o índice encerrou novembro com o melhor desempenho mensal desde igual mês de 2020, quando subiu 15,90%.

Na véspera, o índice fechou em queda de 0,29%, aos 126.166 pontos. Com o resultado de hoje, passou a acumular ganhos de:

•1,45% na semana;

•12,54% no mês;

•16,04% no ano.