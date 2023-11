Criminosos roubam garotas de programa, apontam arma durante a fuga e são baleados

Por Davi Sahid

Os criminosos José Souza da Silva, de 47 anos e Ezequiel Queiroz Oliveira, de 25 anos, foram feridos a tiros na noite desta terça-feira, 7, após cometerem um roubo na Via Chico Mendes na região do Bairro Comara no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina na Via Chico Mendes quando duas garotas de programa pediram ajuda aos policiais, relatando que haviam sido roubadas por dois homens em uma motocicleta amarela com a placa NXT-7J42.

Os policiais avistaram os suspeitos a poucos metros de distância, ordenaram que parassem, mas os criminosos tentaram fugir. Durante a perseguição, um dos bandidos apontou uma arma de fogo em direção à guarnição, levando os policiais a dispararem para conter a ameaça. Ezequiel foi atingido no quadril, enquanto José foi atingido na perna, com lesão na veia femoral.

Após serem feridos os criminosos caíram da moto e os Policiais descobriram que a arma que estava posse dos bandidos era de brinquedo.

Um dos policiais aplicou um torniquete na perna de José para conter o sangramento, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento médico, encaminhando os homens ao Pronto-Socorro de Rio Branco. José deu entrada ao hospital em estado de saúde grave, já Ezequiel está em estado estável de saúde.

A área foi isolada para os trabalhos do Perito em criminalística e o caso será conduzido inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).