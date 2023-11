Avião militar dos EUA com oito tripulantes a bordo cai no oceano próximo ao Japão

Uma aeronave militar Osprey dos EUA caiu na costa da ilha japonesa de Yakushima, no sul da província de Kagoshima, nesta quarta-feira (29), com oito pessoas a bordo, de acordo com um porta-voz da Guarda Costeira do Japão.

A Guarda Costeira recebeu informações sobre o acidente por volta das 14h47 (horário local), disse o porta-voz, acrescentando que a 10ª Sede Regional da Guarda Costeira enviou um barco patrulha e uma aeronave para a área do acidente.

O porta-voz disse que atualmente não há informações sobre se houve feridos.

Trata-se do último acidente grave envolvendo uma aeronave militar Osprey, com numerosos acidentes relatados ao longo dos anos.

Em Agosto deste ano, três fuzileiros navais dos EUA foram mortos e vários outros ficaram gravemente feridos depois de um Osprey ter caído durante exercícios militares na Austrália.

Em 2022, cinco fuzileiros navais dos EUA morreram depois que seu avião MV-22B Osprey caiu durante uma missão de treinamento perto de Glamis, na Califórnia. No mesmo ano, quatro militares dos EUA morreram quando o seu Osprey caiu durante exercícios de treino da Otan na Noruega.

O Osprey é uma aeronave altamente flexível que pode decolar verticalmente como um helicóptero, mas também realizar cruzeiros em alta velocidade como um avião turboélice mais convencional com asas.

Geralmente, os Osprey são seguros para voar, mas a aeronave tem um histórico de problemas mecânicos e operacionais, desde seu início na década de 1980, de acordo com o analista militar da CNN e coronel aposentado da Força Aérea dos EUA Cedric Leighton.