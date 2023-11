Avião bate em buraco ao pousar e sai da pista no interior do Acre

Um avião que saiu de Cruzeiro do Sul com destino ao município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre, na manhã desta quarta-feira, 22, bateu em um buraco no momento do pouso e chegou a sair da pista.

Na aeronave estavam o piloto e mais 6 passageiros. Não houve morte nem feridos graves.

Ao ac24horas, o vereador Rudson, um dos passageiros da aeronave, disse que machucou o braço com o impacto da batida, mas que está bem. Ele fez Raio-X no ombro e viu que não sofreu nenhuma fratura.

“Quando nós pousamos, o avião já ficou fora de controle e foi para a mata. Andamos uns 300 metros na mata até a aeronave parar. O piloto disse que o problema foi um buraco na pista”, contou à reportagem.

No avião, estavam Francisco Pyãko, presidente da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá- Opirj e o presidente da Associação de produtores da Reserva Extrativa Juruá, Orleir.