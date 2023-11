Atleta ouro da natação nos jogos escolares é recebido na ALEAC

Os deputados Nicolau Júnior, primeiro secretário da ALEAC, e Manoel Moraes, líder do governo, receberam nesta quinta feira (23), o nadador Pedro Henrique da Silva, ouro nos 50 metros borboleta nos Jogos Escolares Brasileiro, disputados no início do mês, em Brasília.

O atleta acreano conquistou ouro, estabelecendo o quinto melhor tempo do país na prova, segundo a Federação Acreana de Desporto Escolar, completando a prova em 26s99.

Aluno de uma escola particular na capital do Acre, Pedro Henrique tem apenas 14 anos de idade, mas já estabeleceu marcas que dificilmente serão alcançadas. Atual campeão estadual de nados livre e borboleta, ele também detém os títulos de campeão da Copa Amazônia Rio Branco e da Copa Internacional, disputada na cidade peruana de Puerto Maldonado.

Ele, que embarca na noite de hoje para Porto Velho onde vai disputar a Copa Rondônia da modalidade, esteve na ALEAC para agradecer ao deputado Nicolau Júnior, o apoio recebido para a participação nos Jogos Escolares, que resultaram no ouro inédito para a natação acreana.

“O Pedro colocou a natação do Acre em um nível onde nunca havia chegado. É um orgulho para nós e precisa do apoio de todos para continuar crescendo. Muito bom recebe-lo aqui e desejar muito sucesso nessa brilhante carreira”, disse Nicolau.