Astro do UFC Chael Sonnen cumpre promessa e tatua foto de Anderson Silva no braço; veja

Anderson Silva está marcado, para sempre, na vida de Chael Sonnen. Antiga vítima do ”Spider”, o lutador norte-americano cumpriu uma promessa inusitada e tatuou uma foto de Anderson, no próprio braço.

O momento foi registrado nas redes sociais de Chael Sonnen. No Instagram, o astro do UFC publicou fotos da nova tatuagem com uma legenda, onde diz: “Eu sou um homem de palavra.”

Anderson Silva x Chael Sonnen

Anderson Silva é um antigo carrasco de Chael Sonnen. No primeiro encontro pelo UFC, em 2010, o norte-americano vinha em uma boa apresentação, mas foi finalizado pelo brasileiro no quinto round. Dois anos depois, a dupla se reencontrou para mais um embate. Desta vez, Anderson dominou, foi mais eficiente e nocauteou o adversário no segundo round.

Em entrevista ao MMA Fighting, no ano passado, Sonnen falou sobre a relação com o brasileiro, que seria a sua ”última conexão”.

“Tem alguma coisa, não importa o quão pequena, tem alguma coisa minha com ele ali no ringue. Eu sou uma parte dessa jornada, do que levou ele até aqui. Uma parte pequena, mas ele é minha última conexão (com o MMA). A comunidade do wrestling sentiu isso quando Cormier se aposentou. Eu me agarro ao Anderson”, contou.

Na ocasião, Chael reforçou o relacionamento saudável que mantinha com Anderson Silva. Apesar das duas primeiras derrotas, o lutador também afirmou que tinha o desejo de realizar um terceiro combate.

“Anderson foi um oponente, mas também foi um parceiro. São muitas emoções, as nossas lutas foram ontem. Elas ainda me mantém de pé, não sei se é o mesmo para ele. Foi diferente. É muito bom quando ele é generoso. Gosto muito de apertar sua mão, sorrir com ele. Se fosse por mim, eu assinaria o contrato para uma nova luta agora. De verdade. Mas eu gosto muito que é dessa maneira agora. A gente se dando bem”, encerrou.