Ao menos 11 detentos fogem do presídio Francisco D’Oliveira Conde em Rio Branco

Por Davi Sahid

Pelo menos 11 detentos do sistema penitenciário Francisco de Oliveira Conde, situado na Estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco, membros da facção Comando Vermelho (CV), conseguiram fugi da prisão no início da noite desta quinta-feira, 2.

O Ecos da Notícia recebeu a informação de que os presos conseguiram sair das celas e pularam os muros. Segundo informações de um agente penitenciário, o pavilhão P é feito somente com tijolos maciço e cimento, não possui chapas e ferro como os outros pavilhões, o que facilitaria uma fuga dos presidiários.

As forças policiais foram ao local em busca de prender os fugitivos que adentraram uma região de matagal. Informações preliminares apontam que somente dois presos foram recapturados.