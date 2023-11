Antonio Fagundes viraliza ao usar linguagem explícita em campanha contra câncer

“Colocar o c*zinho pra jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença, que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas. Logo, deixar o profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha pra uma uma vida saudável”, fala Antonio Fagundes.

“Por preconceito, muito homem se recusa a soltar o fedido no dedo do médico, por achar que essa experiência vai afetar de alguma forma a sua sexualidade, mas isso é um mito. Não existem evidências de que abrir a avenida pra deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual”, explica de forma humorada.

Em seguida, o ator chama para depor o “Senhor Henrique”, interpretado pelo ator e humorista Fábio Porchat, um homem do interior que afirma estar bem após fazer o exame.

“Viu só, não precisa ficar nervoso. Se você for hétero, vai continuar sendo hétero. Se você for enrustido, sua mulher vai continuar fingindo que não sabe. Afinal, o c* não é botão de liga e desliga da heterossexualidade”, fala Antonio Fagundes.

Na sequência, ele convida o “Doutor Carlos”, interpretado pelo roteirista e humorista Antonio Tabet, para detalhar sobre o exame.

Ao explicar como é realizado o procedimento, Antonio Fagundes interrompe o “médico”:

“Pode falar c* mesmo. Todo mundo sabe que o senhor enfia o fura-bolos no buraco dos outros, fala c*, p*rra. O senhor aciona o botão reset. Abre o terceiro olho. Entra pela porta dos fundos, cutuca o rasgado, mexe no loló, arruma o bagageiro, quebra o anel de honra, ajeita o fedegoso, pirraça o fedido, estica o amarrotado, alarga o caneco”, brinca o ator.

No final, ele encoraja todos homens a realizarem o exame de prevenção contra o câncer de próstata. “Faz o exame, p*rra. Novembro azul: tomar no c* de verdade é ter câncer”, afirma.

Muitos internautas brincaram com o fato de ver Antonio Fagundes, que sempre protagonizou personagens mais sérios, usando expressõs de duplo sentido e até mesmo palavrões de forma aberta.

“O Antonio Fagundes já era uma lenda da TV, mas acabou de se consagrar como uma lenda da internet também”, comentaram.

“De forma popular, cheia de humor e ao mesmo tempo séria, fala a respeito de algo importante para a saúde”, escreveram.