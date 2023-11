Aneel aprova edital para o primeiro leilão de transmissão de energia de 2024

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (21) a minuta do edital do primeiro leilão de transmissão de energia de 2024, com projetos que deverão exigir ao todo R$ 18,2 bilhões em investimentos para sua implantação.

Marcado para 28 de março de 2024, o certame oferecerá 15 lotes de transmissão, prevendo a construção de 6,46 mil quilômetros de linhas e novas subestações com 9.200 MW em capacidade de transformação.

As instalações, distribuídas em 14 estados, visam principalmente reforçar o escoamento da energia gerada no Nordeste, diante do forte crescimento das fontes renováveis eólica e solar na região, para centros de consumo do Sudeste e Sul.

O Brasil deu início neste ano a uma bateria de grandes leilões de transmissão de energia, para expandir sua rede nacional e permitir que mais geração renovável seja incorporada à matriz sem gargalos para seu aproveitamento.

Em dezembro o país deverá realizar o maior certame da história, com recorde de aportes de 21,7 bilhões de reais para implantação dos empreendimentos.

Assim como os últimos editais aprovados pela Aneel, as regras para a concorrência trazem inovações para evitar que vençam projetos empresas sem capacidade técnica ou financeira para construí-los.

Foi incluída, por exemplo, a obrigatoriedade de que as companhias interessadas apresentem balanços com parecer de auditor independente para sua habilitação econômica.