Agilidade e cuidado garantem avanços nos 100 dias de obras da nova maternidade de Rio Branco

Com o empenho de todas as equipes de trabalho são muitos os avanços na estrutura da nova maternidade de Rio Branco, que neste sábado, 11, completa 100 dias da assinatura da ordem de serviço e início das obras, no Segundo Distrito da capital.

Com os avanços nas fundações, pilares e outros segmentos da obra, o governador do Acre, Gladson Cameli, lembrou o compromisso do Estado com a população: “O trabalho da nossa equipe é feito com empenho e cuidado. Juntos, trabalhamos para atender bem toda a população, garantindo sempre o que há de melhor, desde o primeiro momento de vida das crianças”, destacou o governador.

As obras da nova unidade contam com o aporte da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a fim de disponibilizar cada etapa ao público de forma independente: “A primeira etapa, que já está em andamento, ficará à disposição da população logo que for concluída”, lembrou o gestor da Seop, Ítalo Lopes.

Com empenho para a celeridade da estrutura no novo endereço, às margens da Avenida Presidente Médici, no bairro Canaã, o time de trabalhadores da construção civil, sob supervisão do engenheiro civil João Oliveira de Albuquerque, trabalha diariamente para firmar cada detalhe da primeira das cinco etapas da nova maternidade.

“A obra está a todo vapor, abastecida e com bastante gente. Entre novembro e dezembro vamos intensificar a quantidade de pessoas para que a gente consiga acelerar ainda mais e compensar o inverno que se aproxima”, detalhou Albuquerque.

Equipe empenhada

Nos trabalhos de edificação há pedreiros, serventes, encarregado de obras, entre outras funções na equipe que inclui os engenheiros civis Eliandro Lima e Adryele Andrade de Araújo, e o engenheiro eletricista Antônio Augusto Filho, estes três últimos, corresponsáveis pelos trabalhos no local.

Entre os trabalhadores, um sentimento de valorização e pertencimento se instala conforme a estrutura avança: “Eu sempre morei aqui no Segundo Distrito. É uma honra e responsabilidade trabalhar nas obras da nova maternidade porque vai marcar a vida de muita gente”, expressou a engenheira civil, Adryele Andrade de Araújo.

Ao lembrar o trecho “Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar”, da canção Cidadão, de Zé Ramalho, o engenheiro civil Eliandro Lima ressaltou que, diferente de muitas obras em que os colaboradores costumam não retornar quando prontas, o edifício da nova maternidade terá o diferencial de receber a população.

“Vai ter muita gente, dos nossos conhecidos, amigos e amigas, que vão ganhar filhos aqui. Com certeza vai passar um filme na nossa cabeça, a lembrança da nossa participação na construção do novo prédio”, expressou o engenheiro.

Compartilhando de um sentimento semelhante, o encarregado de obras, Edmilson Nogueira, mais conhecido como Dema, reconheceu que estar na equipe marca a trajetória de vida: “É trabalhoso, mas gratificante. É uma obra que vai ficar para o futuro vindouro”.

Entrega das etapas

A primeira etapa da nova maternidade de Rio Branco está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2024. Neste momento, estão em andamento as obras de fundação, baldrames, pilares, escavação das valas, drenagem e esgoto. Também há trabalhos para o corte e dobra de armaduras e formas das lajes. O investimento é de R$ 29.323.862,06 milhões.

No total, cinco fases de obras devem ser entregues, contemplando diferentes setores de atendimento da nova maternidade. Das cinco, a segunda etapa já foi licitada, teve o vencedor homologado e as obras devem começar em 2024.

“As obras devem começar no início do ano, trazendo mais movimentação econômica, benefícios para o público, tanto na geração de emprego, como aproximando o serviço hospitalar da população”, detalhou o gestor da Seop, Ítalo Lopes.

Com todas as fases prontas, a nova maternidade contará com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal; 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI); e 15 leitos de UCI canguru. A unidade ainda terá a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera para atender gestantes de alto risco.