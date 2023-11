Adolescente é sequestrada por homem após fim de relacionamento no Acre

A Polícia Civil no município de Tarauacá prendeu nessa terça-feira, 21, o foragido da Justiça do Amazonas, Raimundo Nonato, conhecido por Baixinho, de 30 anos, acusado de sequestrar a ex-namorada, que havia acabado de terminar o relacionamento.

Segundo a polícia, a garota foi sequestrada na quinta-feira, 16, enquanto estava na sua própria residência, situada na Colônia Alto Bonito, alto Rio Acurauã, em Tarauacá. O homem invadiu a casa da vítima, que havia terminado o relacionamento com ele no dia anterior, e a levou à força para a região de floresta, ameaçando matá-la e tirar a própria vida em seguida.

Segundo a mulher, ele estava armado com uma faca. “Ele disse que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém e que iria matar ela e depois se matar. Ele estava com uma faca e levou ela. Meu marido fez diversas buscas com os vizinhos pela mata, mas não os encontrou”, relatou a mãe da vítima, Maria Vanderli do Nascimento.

Devido à dificuldade de acesso, os policiais civis só chegaram ao local na segunda, 20, e encontraram a vítima em casa. Ela contou que foi liberada pelo sequestrador na segunda-feira. O homem fugiu pela floresta e não foi localizado.

Já ontem, terça, 21, os policiais receberam a informação de que o sequestrador havia retornado à casa da ex-namorada e foi detido pelo pai da vítima, que o entregou à polícia. O sequestrador apresentava um corte no pulso esquerdo, que teria sido provocado por ele mesmo, com uma faca.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, onde foi autuado em flagrante por sequestro, cárcere privado e violência doméstica. Em nome do autor, havia mandado de prisão em aberto do município de Envira, no Amazonas.