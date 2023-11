Acreano trabalha 83 horas para comprar cesta básica e 147 horas para pagar impostos

De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento, o trabalhador que ganha um salário mínimo no Acre gastou R$ 500,14 para comprar uma cesta básica de alimentos no mês de setembro. Para isso, teve de trabalhar 83 horas e 21 minutos, cerca de 19 minutos a menos em relação ao tempo necessário medido no mês agosto.

Já para pagar impostos, são necessárias 147 horas de trabalho em 2023, tempo que já foi bem maior em anos anteriores. De acordo com o Impostômetro, plataforma que estima em tempo real quanto o brasileiro paga em impostos a cada minuto, em 2019 trabalhava-se 153 horas ao ano exclusivamente para pagar impostos federais, estaduais e municipais.

Não é “privilégio” das pessoas físicas. De um outro modo, as empresas também sofrem no País. Um informe da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) de 2022 diz que com um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, o Brasil lidera o ranking dos 190 países em que as empresas mais gastam tempo apenas para cumprir suas obrigações fiscais. No país, são necessários em média 1.501 horas de trabalho ao ano – valor quase 50% maior que o segundo colocado, a Bolívia e 6 vezes maior que a média mundial.